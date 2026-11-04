Mahendragarh-Narnaul News: शहर पहुंचने पर खिलाड़ियों का निकाला विजय जुलूस

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बुधवार को खिलाड़ियों के महेंद्रगढ़ पहुंचने पर विजय जुलूस निकालकर उनका स्वागत किया गया।वहीं, गांव मालड़ा निवासी हनी ने थाईलैंड में आयोजित कराटे वर्ल्ड चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक हासिल किया।गौतम बुद्धा स्पोर्ट्स अकादमी के कोच लोकेश सैनी ने बताया कि 29 अक्तूबर से 1 नवंबर तक कुआलालंपुर में प्रतियोगिता हुई थी।इसमें अंडर-14 वर्ग के युवान ने रजत, जबकि सागर और मानव ने कांस्य पदक जीते। वहीं, हनी ने थाईलैंड में अंडर-14 के माइनस 40 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। कोच नीरज कुमार के अनुसार, हनी रोजाना चार से पांच घंटे अभ्यास करते थे। वह पहले भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कांस्य और राष्ट्रीय व राज्य स्तर पर स्वर्ण पदक जीत चुके हैं।हनी के गांव पहुंचने पर ग्रामीणों ने फूल-मालाओं और मिठाइयों से उनका स्वागत किया। खिलाड़ियों की सफलता से जिले में खुशी का माहौल है।