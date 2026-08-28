Mahendragarh-Narnaul News: भाई की कलाई पर चमकी चांदी की राखी

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महेंद्रगढ़। रक्षाबंधन पर इस बार बहनों में चांदी की राखियों को लेकर खास उत्साह रहा। सराफा बाजार समेत शहर की दुकानों पर 500 से 2500 रुपये तक की चांदी की राखियां उपलब्ध रहीं। ओम, स्वास्तिक, मोर और फूलों के डिजाइन ग्राहकों को पसंद आए। दुकानदारों के अनुसार चांदी की राखियों की मांग पिछले साल की तुलना में अच्छी रही। शहर की करीब 50 दुकानों पर रक्षाबंधन के दौरान चांदी की राखियों और संबंधित सामान का करीब पांच लाख रुपये का कारोबार हुआ। बहनों का कहना है कि चांदी की राखी को बाद में भी संभालकर रखा जा सकता है, इसलिए यह उन्हें खास पसंद आ रही है। संवाद