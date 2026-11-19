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सब्जी मंडी से बालाजी चौक तक का मार्ग करीब 10 वर्ष पहले बनाया गया था लेकिन देखरेख के अभाव में बदहाल हो गया। इस मार्ग पर 150 से अधिक दुकानें, सब्जी मंडी, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और नगर पालिका कार्यालय स्थित हैं। यहां दिनभर वाहनों और लोगों की आवाजाही रहती है। आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से भी लोग खरीदारी के लिए पहुंचते हैं। ऐसे में नई सड़क बनने से यातायात सुगम होगा और आमजन को परेशानी से राहत मिलेगी।वर्जन:नगर पालिका की ओर से बालाजी चौक से सब्जी मंडी तक सड़क का नए सिरे से निर्माण करवाया जाएगा। इस मार्ग पर निर्माण के लिए एक करोड़ रुपये की लागत आएगी। दिसंबर माह में निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। इसी माह में टेंडर प्रक्रिया शुरू की जाएगी। सड़क बनने के बाद आमजन को परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा।- रमेश सैनी, प्रधान, नगर पालिका, महेंद्रगढ़।