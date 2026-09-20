Mahendragarh-Narnaul News: भारी संख्या में लोगों ने किया प्रसाद ग्रहण
रोहतक ब्यूरो
Updated Sun, 20 Sep 2026 11:43 PM IST
Updated Sun, 20 Sep 2026 11:43 PM IST
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नारनौल। पुस्तक गली के सत्यनारायण मंदिर में शनिवार रात मुख्य यजमान ललित शर्मा रहे। पंडित देवकीनंदन व आचार्य क्रांति निर्मल ने आरती करवाई। छोटा-बड़ा तालाब पर रविवार सुबह आरती के बाद भंडारा हुआ। नूनी शेखपुरा मोड़ पर 14 से 25 सितंबर तक चल रहे महोत्सव में स्वच्छता, पौधारोपण, रक्तदान व निःशुल्क चिकित्सा शिविर हो रहे हैं। गणपति प्लाजा, गांधी बाजार में मंगलमुखी समाज की महक का वैद्य किशन वशिष्ठ ने सम्मान किया। संवाद
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