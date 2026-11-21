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सहसचिव नरेश ढिल्लों ने बताया कि प्रतियोगिता का शुभारंभ सुबह 8 बजे होगा। इसमें भाग लेने वाले खिलाड़ियों को अपने साथ आधार कार्ड और पासपोर्ट साइज फोटो लाना अनिवार्य है। प्रतियोगिता का उद्देश्य खिलाड़ियों में खेल भावना विकसित करना और उन्हें राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए तैयार करना है।जिलास्तरीय प्रतियोगिता के लिए लंबे समय से नियमित रूप से खेल नर्सरी में अभ्यास कर रहे थे। उम्मीद है हमारी टीम बेहतर प्रदर्शन करने में सफल रहेगी। प्रतियोगिता में पदक जीतना लक्ष्य है। -निशा, खिलाड़ीस्कूल स्टेट खेल में जिला स्तर पर हमारी टीम ने बेहतर प्रदर्शन किया था। उम्मीद है इस बार भी बेहतर करने में सफल रहेंगे। जिला स्तर पर महिला वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन एक अच्छी पहल है, इससे महिला खिलाड़ियों को आगे बढ़ने के अवसर प्राप्त होते हैं। -एंजेल, खिलाड़ी