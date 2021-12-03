Mahendragarh-Narnaul News: जिलास्तरीय ज्यू जित्सु चैंपियनशिप में 14 खिलाड़ियों ने जीते स्वर्ण और दो ने रजत पदक
रोहतक ब्यूरो
Updated Fri, 04 Sep 2026 12:05 AM IST
Updated Fri, 04 Sep 2026 12:05 AM IST
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महेंद्रगढ़। गौतम बुद्ध स्पोर्ट्स अकादमी में जिला स्तरीय ज्यू जित्सु चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में जिले के 80 खिलाड़ियों ने अलग-अलग आयु और भार वर्गों में हिस्सा लिया। प्रतियोगिता में 14 खिलाड़ियों ने स्वर्ण और दो खिलाड़ियों ने रजत पदक हासिल किए।
अकादमी के कोच लोकेश सैनी ने बताया कि विभिन्न वर्गों में पियूष बनवाला, मंदीप, आदित्या, अनुज, जतिन, तुषार, हर्ष, प्रवेश राव, प्रशांत, प्रीतम, योगेश, नेहा, उषा और अंकिता ने स्वर्ण पदक जीते। वहीं पीयूष मेहरा और साहिल ने रजत पदक हासिल किया। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को मेडल पहनाकर सम्मानित किया गया।
कोच ने बताया कि प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी अब 11 से 13 सितंबर तक गुरुग्राम में होने वाली राज्य स्तरीय ज्यू जित्सु चैंपियनशिप में महेंद्रगढ़ जिले का प्रतिनिधित्व करेंगे। खिलाड़ियों का लक्ष्य राज्य स्तर पर शानदार प्रदर्शन कर जिले का नाम रोशन करना है।
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लोकेश सैनी ने कहा कि मेहनत, अनुशासन और लगातार अभ्यास ही सफलता की कुंजी है। उन्होंने खिलाड़ियों को आगे भी इसी तरह मेहनत करने के लिए प्रेरित किया।
इस अवसर पर रोशन लाल, डॉ. अतुल बंसल, नवीन कुमार तंवर, राकेश सैनी, डॉ. सीमा, कोच संदीप कुमार और देवेंद्र कुमार ने विजेता खिलाड़ियों को बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की।
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अकादमी के कोच लोकेश सैनी ने बताया कि विभिन्न वर्गों में पियूष बनवाला, मंदीप, आदित्या, अनुज, जतिन, तुषार, हर्ष, प्रवेश राव, प्रशांत, प्रीतम, योगेश, नेहा, उषा और अंकिता ने स्वर्ण पदक जीते। वहीं पीयूष मेहरा और साहिल ने रजत पदक हासिल किया। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को मेडल पहनाकर सम्मानित किया गया।
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कोच ने बताया कि प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी अब 11 से 13 सितंबर तक गुरुग्राम में होने वाली राज्य स्तरीय ज्यू जित्सु चैंपियनशिप में महेंद्रगढ़ जिले का प्रतिनिधित्व करेंगे। खिलाड़ियों का लक्ष्य राज्य स्तर पर शानदार प्रदर्शन कर जिले का नाम रोशन करना है।
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लोकेश सैनी ने कहा कि मेहनत, अनुशासन और लगातार अभ्यास ही सफलता की कुंजी है। उन्होंने खिलाड़ियों को आगे भी इसी तरह मेहनत करने के लिए प्रेरित किया।
इस अवसर पर रोशन लाल, डॉ. अतुल बंसल, नवीन कुमार तंवर, राकेश सैनी, डॉ. सीमा, कोच संदीप कुमार और देवेंद्र कुमार ने विजेता खिलाड़ियों को बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की।