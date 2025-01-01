Mahendragarh-Narnaul News: सेपक टकरा ट्रायल में 14 खिलाड़ी चयनित, राज्य स्तर पर दिखाएंगे दम

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पुरुष वर्ग में साहिल, हर्ष, रोहित, रोहन, सजल, अभिषेक और जतिन का चयन हुआ। वहीं महिला वर्ग में सुधा, निशा, अरिता, स्नेहा, खुशी, पिंकी और प्रीति ने जगह बनाई। चयनित खिलाड़ी 10 और 11 अक्टूबर को चरखी दादरी में होने वाली राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में जिले का प्रतिनिधित्व करेंगे।एसोसिएशन के प्रधान संतराम और नरेश ढिल्लों ने चयनित खिलाड़ियों को बधाई देते हुए बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद जताई। उन्होंने कहा कि जिले में सेपक टकरा के प्रति खिलाड़ियों का रुझान लगातार बढ़ रहा है।चयनित खिलाड़ी प्रतियोगिता में पदक जीतने के लिए पूरी तैयारी करेंगे। सेपक टकरा फुट वॉलीबॉल जैसा खेल है। इसमें एक टीम के तीन खिलाड़ी मैदान पर होते हैं और हाथों का इस्तेमाल नहीं किया जाता। संवाद