Mahendragarh-Narnaul News: आग लगने से 100 मन कड़बी जलकर राख, तीन किसानों को नुकसान

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गांव में एक चाहरदीवारी के अंदर खुले स्थान पर पशुओं के चारे के लिए कड़बी का भंडारण किया हुआ था। इसका मालिकाना हक रोहताश लम्बोरा, पवन शर्मा और माला राम लम्बोरा के पास बताया गया है। सुबह करीब साढ़े 11 बजे अचानक कड़बी में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने पूरे ढेर को अपनी चपेट में ले लिया।आग की लपटें देखकर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और दमकल विभाग को सूचना दी। हालांकि, दमकल की गाड़ी पहुंचने से पहले ही करीब 100 मन कड़बी जल चुकी थी। बाद में दमकल कर्मियों ने पानी डालकर आग पर काबू पाया। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है।किसानों ने बताया कि उन्होंने कई महीनों की मेहनत से पशुओं के लिए चारे का इंतजाम किया था। इस घटना के बाद उनके सामने पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था करने की समस्या खड़ी हो गई है।गांव के सरपंच धर्मवीर ने बताया कि तीन किसानों की करीब 100 मन कड़बी जल गई है। ग्रामीणों ने आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। उन्होंने प्रशासन से नुकसान का आकलन करवाकर प्रभावित किसानों को उचित मुआवजा देने की मांग की है।