Kurukshetra News: नहीं हो पाई युवती के शव की पहचान, आज होगा पोस्टमार्टम
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 14 Nov 2026 02:25 AM IST
Updated Sat, 14 Nov 2026 02:25 AM IST
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कुरुक्षेत्र। भाखड़ा नहर में मिले युवती के शव की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है। शव को फिलहाल मोर्चरी हाउस में रखवाया गया है। नियमानुसार पहचान के लिए 72 घंटे तक इंतजार किया जाएगा। इसके बाद शनिवार को शव का पोस्टमार्टम कराया जाएगा।
युवती का शव गांव दबखेड़ी पुल के पास से बरामद हुआ था। गोताखोर प्रगट सिंह के अनुसार युवती की उम्र करीब 22 वर्ष होने का अनुमान है। उन्होंने बताया कि शव को देखकर अंदाजा लगाया जा रहा है कि यह पानी में कुछ घंटे पहले ही आया था। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी हाउस में रखवा दिया था। वहीं, थाना केयूके के एसएचओ जगदीश ने बताया कि युवती की पहचान के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।
आसपास के थानों में भी सूचना दी गई है, ताकि शव की पहचान हो सके। पहचान नहीं होने की स्थिति में निर्धारित 72 घंटे की अवधि पूरी होने के बाद शनिवार को पोस्टमार्टम कराया जाएगा।
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युवती का शव गांव दबखेड़ी पुल के पास से बरामद हुआ था। गोताखोर प्रगट सिंह के अनुसार युवती की उम्र करीब 22 वर्ष होने का अनुमान है। उन्होंने बताया कि शव को देखकर अंदाजा लगाया जा रहा है कि यह पानी में कुछ घंटे पहले ही आया था। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी हाउस में रखवा दिया था। वहीं, थाना केयूके के एसएचओ जगदीश ने बताया कि युवती की पहचान के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।
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आसपास के थानों में भी सूचना दी गई है, ताकि शव की पहचान हो सके। पहचान नहीं होने की स्थिति में निर्धारित 72 घंटे की अवधि पूरी होने के बाद शनिवार को पोस्टमार्टम कराया जाएगा।
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