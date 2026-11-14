Kurukshetra News: नहीं हो पाई युवती के शव की पहचान, आज होगा पोस्टमार्टम

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युवती का शव गांव दबखेड़ी पुल के पास से बरामद हुआ था। गोताखोर प्रगट सिंह के अनुसार युवती की उम्र करीब 22 वर्ष होने का अनुमान है। उन्होंने बताया कि शव को देखकर अंदाजा लगाया जा रहा है कि यह पानी में कुछ घंटे पहले ही आया था। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी हाउस में रखवा दिया था। वहीं, थाना केयूके के एसएचओ जगदीश ने बताया कि युवती की पहचान के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।आसपास के थानों में भी सूचना दी गई है, ताकि शव की पहचान हो सके। पहचान नहीं होने की स्थिति में निर्धारित 72 घंटे की अवधि पूरी होने के बाद शनिवार को पोस्टमार्टम कराया जाएगा।