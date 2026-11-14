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Kurukshetra News: ट्यूबवेलों से स्टार्टर मोटर अाैर तार चोरी, दो गिरफ्तार

Sat, 14 Nov 2026 02:27 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 14 Nov 2026 02:27 AM IST
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Starter motors and wires stolen from tubewells; two arrested
लाडवा। क्षेत्र के किसानों के ट्यूबवेलों के कोठे से ग्रीफ, स्टार्टर, मोटर की तारे चोरी करने के आरोप में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों की पहचान अभिषेक उर्फ नोनी एवं मोहित वासी जैनपुर जाटान के रूप में हुई।
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पुलिस को दी शिकायत में नरेंद्र कुमार वासी जैनपुर जाटान ने बताया कि उसके चाचा अमीलाल के नाम ट्यूबवेल कनेक्शन जैनपुर जाटान रकबे में है। पांच सितंबर को सुबह 5 बजे जब वह अपने खेत में गया तो देखा कि उसके तथा उसके पड़ोसियों के खेतों से ट्यूबवेल के कमरे से ग्रीफ, स्टार्टर, मोटर की तारे काटकर कृष्ण निवासी जैनपुर जाटान के ट्यूबवेल कोठे में तारों को जलाकर तार तांबा निकालकर सारा सामान तार तांबा चोरी करके ले गए।
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उन्होंने बताया कि अज्ञात चोरों ने 5/6 सितंबर की रात्रि को उसके और पड़ोसियों के ट्यूबवेलों का ताला तोड़कर ग्रीफ एवं स्टार्टर, मोटर की तारे चोरी की हैं। 12 नवंबर को लाडवा थाना प्रभारी इंस्पेक्टर राजीव कुमार की देखरेख में टीम ने ट्यूबवेलों के कोठों से ग्रीफ, स्टार्टर, मोटर की तारें चोरी करने के आरोपी अभिषेक उर्फ नोनी एवं मोहित को काबू किया है।
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