Kurukshetra News: ट्यूबवेलों से स्टार्टर मोटर अाैर तार चोरी, दो गिरफ्तार

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पुलिस को दी शिकायत में नरेंद्र कुमार वासी जैनपुर जाटान ने बताया कि उसके चाचा अमीलाल के नाम ट्यूबवेल कनेक्शन जैनपुर जाटान रकबे में है। पांच सितंबर को सुबह 5 बजे जब वह अपने खेत में गया तो देखा कि उसके तथा उसके पड़ोसियों के खेतों से ट्यूबवेल के कमरे से ग्रीफ, स्टार्टर, मोटर की तारे काटकर कृष्ण निवासी जैनपुर जाटान के ट्यूबवेल कोठे में तारों को जलाकर तार तांबा निकालकर सारा सामान तार तांबा चोरी करके ले गए।उन्होंने बताया कि अज्ञात चोरों ने 5/6 सितंबर की रात्रि को उसके और पड़ोसियों के ट्यूबवेलों का ताला तोड़कर ग्रीफ एवं स्टार्टर, मोटर की तारे चोरी की हैं। 12 नवंबर को लाडवा थाना प्रभारी इंस्पेक्टर राजीव कुमार की देखरेख में टीम ने ट्यूबवेलों के कोठों से ग्रीफ, स्टार्टर, मोटर की तारें चोरी करने के आरोपी अभिषेक उर्फ नोनी एवं मोहित को काबू किया है।