Kurukshetra News: जनता दरबार में तंग रास्तों पर वनवे व्यवस्था लागू करने का दिया सुझाव

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जनता दरबार में शहर के मौजिज व्यक्तियों ने यातायात और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी सुझाव रखे। उन्होंने शहर के तंग रास्तों पर जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए वनवे व्यवस्था लागू करने की मांग की। इस पर एसपी ने कहा कि पहले ट्रायल के तौर पर एकतरफा यातायात व्यवस्था लागू करके देखी जाएगी। इसके परिणाम और लोगों से मिलने वाले फीडबैक के आधार पर इसे नियमित करने पर विचार किया जाएगा। इसके अलावा गर्ल्स स्कूलों के आसपास पुलिस गश्त बढ़ाने और ब्रह्मसरोवर पर आने वाले पर्यटकों के सामान की सुरक्षा के लिए क्लॉक रूम की व्यवस्था करने का सुझाव भी दिया गया। एसपी ने इन सुझावों पर आवश्यक कार्रवाई करने का आश्वासन दिया।एसपी चंद्रमोहन ने बताया कि जनता दरबार में पहुंची ज्यादातर शिकायतें आपसी विवाद और पैसों के लेनदेन से संबंधित थीं। सभी मामलों में संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि शिकायतों के निपटारे में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यदि किसी कर्मचारी की लापरवाही सामने आती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।