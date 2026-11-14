छठ महापर्व :आज खरना के बाद शुरू होगा 36 घंटे का निर्जला व्रत

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उधर, महापर्व को लेकर पवित्र ब्रह्मसरोवर तट पर दिनभर तैयारियां चलती रहीं। पूर्वांचल समाज के लोगों में पर्व को लेकर खासा उत्साह दिखाई दिया।नहाय-खाय के दिन श्रद्धालुओं ने शारीरिक और मानसिक शुद्धता के साथ घर-आंगन की पवित्रता पर विशेष ध्यान दिया। व्रती महिलाओं और पुरुषों ने सुबह जल्दी उठकर घरों की साफ-सफाई की। इसके बाद कुछ श्रद्धालुओं ने सरोवर में स्नान किया, जबकि अन्य ने घरों में गंगाजल मिलाकर स्नान किया। नए वस्त्र धारण करने के बाद सूर्य देव को जल अर्पित किया और छठ मईया का ध्यान करते हुए कठिन व्रत का संकल्प लिया।पूजा-अर्चना के बाद मिट्टी के चूल्हे पर मिट्टी और पीतल के बर्तनों में सात्विक भोजन तैयार किया गया। इसमें कद्दू की सब्जी, चने की दाल और भात बनाया गया। भगवान को भोग लगाने के बाद व्रतियों ने भोजन ग्रहण किया। इसके बाद घर के अन्य सदस्यों और रिश्तेदारों को भी प्रसाद के रूप में भोजन वितरित किया गया।