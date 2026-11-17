विज्ञापन

कुरुक्षेत्र। द्रोणाचार्य स्टेडियम में महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से खंड स्तरीय थानेसर (ग्रामीण) खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। सीडीपीओ प्रीति की अध्यक्षता में हुई प्रतियोगिता में किशोरियों और 30 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं ने उत्साह के साथ भाग लिया। प्रतिभागियों ने विभिन्न खेल स्पर्धाओं में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया।किशोरियों के लिए 300 मीटर, 400 मीटर दौड़ और साइकिल रेस करवाई गई। वहीं, 30 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं के लिए 100 मीटर दौड़, डिस्कस थ्रो और म्यूजिकल चेयर प्रतियोगिता आयोजित की गई। इस दौरान सीडीपीओ प्रीति ने दहेज प्रथा को सामाजिक बुराई बताते हुए महिलाओं से इसे दूर करने में सहयोग करने का आह्वान किया। उन्होंने उपस्थित महिलाओं को दहेज प्रथा के खिलाफ काम करने की शपथ भी दिलाई।इसके बाद महिलाओं ने इस कुप्रथा के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए रैली निकाली। इस मौके पर विभाग के सुपरवाइजर विनय कुमार, प्रेमलता, शोभा, रेखा, ममता, पूनम, सरिता और सीमा सहित आंगनबाड़ी वर्कर और महिलाएं मौजूद रहीं।