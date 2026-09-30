उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को मिलेगा पुरस्कार : डीसी

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उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने बताया कि सुषमा स्वराज अवार्ड के तहत पांच लाख रुपये की राशि दी जाएगी। इस अवार्ड के लिए हरियाणा में जन्मी और महिलाओं के लिए काम करने वाली महिला पात्र होगी। इंदिरा गांधी शक्ति महिला अवार्ड में 1 लाख 50 हजार रुपये की राशि मिलेगी। कल्पना चावला शौर्य अवार्ड और बहन शन्नो देवी पंचायती राज अवार्ड में 1 लाख रुपये मिलेंगे। संवाद

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कुरुक्षेत्र। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महिलाओं को विभिन्न पुरस्कारों से सम्मानित किया जाएगा। इच्छुक महिलाएं जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग कुरुक्षेत्र या निदेशालय महिला एवं बाल विभाग में आवेदन कर सकती हैं।