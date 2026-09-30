Kurukshetra News: बीड़ बड़तौली में नवीन जिंदल फाउंडेशन ने दी योजनाओं की जानकारी
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 30 Sep 2026 03:00 AM IST
Updated Wed, 30 Sep 2026 03:00 AM IST
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बाबैन। सांसद नवीन जिंदल के मार्गदर्शन में टीम नवीन जिंदल फाउंडेशन ने गांव बीड़ बड़तौली में सेवा संकल्प अभियान चलाया। इस दौरान ग्रामीणों और युवाओं को जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। फाउंडेशन ने यशस्वी छात्रवृत्ति, नवीन अवसर के तहत इंटरनेशनल स्किल सेंटर और सांसद खेल महोत्सव जैसी पहलों के बारे में बताया। मौके पर लाभार्थियों का पंजीकरण भी किया गया। एक मोबाइल मेडिकल यूनिट ने ग्रामीणों को स्वास्थ्य सुविधाएं दीं। इसमें ब्लड, यूरिन टेस्ट और नि:शुल्क दवाइयां शामिल थीं। नवीन जिंदल हेल्पलाइन नंबर की जानकारी भी दी गई। इसका उद्देश्य जनसमस्याओं के समाधान के लिए लोगों को जागरूक करना था। नवीन जिंदल के संसदीय कार्यालय प्रभारी धर्मवीर सिंह ने बताया कि अभियान का लक्ष्य सरकारी व सामाजिक योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पहुंचाना है। संवाद
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