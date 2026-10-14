फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Kurukshetra News ›   Woman dies after coming under truck; husband and child injured.

Kurukshetra News: ट्रक के नीचे आने से महिला की मौत, पति और बच्चा घायल

Wed, 14 Oct 2026 02:41 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 14 Oct 2026 02:41 AM IST
विज्ञापन
Woman dies after coming under truck; husband and child injured.
शाहाबाद। नेशनल हाईवे 44 पर मंगलवार शाम करीब पांच बजे सरकारी स्कूल के सामने धान से लदे ट्रक ने एक बाइक को अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में बाइक सवार महिला शालू की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बाइक चला रहे मोहन सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए, उनके साथ बाइक पर सवार बच्चा भी सड़क पर गिर गया।
विज्ञापन

हादसे के बाद ट्रक चालक मौके से भाग गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए एलएनजेपी अस्पताल कुरुक्षेत्र भेज दिया है। एसएचओ सुरेंद्र कुमार ने बताया कि पुलिस ने ट्रक को कब्जे में लेकर चालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। हादसे के बाद मौके से भागे ट्रक चालक की तलाश की जा रही है।
विज्ञापन

पुलिस को दी शिकायत में मोहन सिंह ने बताया कि वह गांव सढौरा के गुरुद्वारे में ड्यूटी करते हैं और मूल रूप से उत्तराखंड के रहने वाले हैं। वह अपनी पत्नी कविता, साली शालू और पांच वर्षीय बेटे गुरदीप के साथ बाइक पर पिपली से शाहाबाद आए थे। उन्हें बराड़ा रोड की तरफ जाना था। मोहन सिंह के अनुसार, जब वह शाहाबाद में सरकारी स्कूल के सामने बराड़ा रोड का रास्ता पूछ रहे थे, तभी पिपली की तरफ से धान से लदा एक ट्रक आया और उनकी बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर लगने से बाइक सवार सभी लोग सड़क पर गिर गए और ट्रक का पहिया शालू के पेट के ऊपर से गुजर गया। गंभीर चोट लगने के कारण शालू ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि मोहन सिंह व बच्चे को चोट आईं।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed