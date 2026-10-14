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Kurukshetra News: महासप्तमी पर्व 18 को श्री काम्यकेश्वर महादेव मंदिर में

Wed, 14 Oct 2026 02:42 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 14 Oct 2026 02:42 AM IST
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The Mahasaptami festival will be held at the Shri Kamyakeshwar Mahadev Temple on the 18th.
कुरुक्षेत्र। कमोदा स्थित प्राचीन श्री काम्यकेश्वर महादेव मंदिर में 18 अक्तूबर को महासप्तमी पर्व मनाया जाएगा। इस धार्मिक आयोजन को लेकर श्रद्धालुओं में भारी उत्साह है। महासप्तमी पर विशाल मेला भी लगाया जाएगा। दूर-दराज से श्रद्धालु मंदिर के पवित्र सरोवर में आस्था की डुबकी लगाने पहुंचेंगे। शक्ति स्वरूपा मां कालरात्रि की विधि-विधान से विशेष पूजा की जाएगी। इसमें क्षेत्र की सुख-समृद्धि और कल्याण के लिए प्रार्थना होगी।
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श्री जयराम संस्थाओं के मीडिया प्रभारी राजेश सिंगला ने बताया कि इस तीर्थ का संबंध महाभारत काल से है। पुराणों के अनुसार, यहां दर्शन और स्नान से भक्तों के समस्त कष्ट दूर होते हैं। मंदिर के सेवादारों और स्थानीय ग्रामीणों ने मेले के लिए साफ-सफाई, सुरक्षा, पेयजल और आवागमन की पुख्ता व्यवस्थाएं की हैं। कमेटी ने श्रद्धालुओं से इस पावन पर्व और मेले में अधिकाधिक संख्या में पहुंचकर धर्म लाभ कमाने की अपील की है।
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