फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Kurukshetra News ›   Minor sexually abused a four-year-old child.

Kurukshetra News: नाबालिग ने चार साल के बच्चे के साथ किया यौन शोषण

Wed, 14 Oct 2026 02:40 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 14 Oct 2026 02:40 AM IST
विज्ञापन
Minor sexually abused a four-year-old child.
पिहोवा। ढांड रोड स्थित एक गांव में चार साल के मासूम बच्चे के साथ नाबालिग पड़ोसी द्वारा कुकर्म किए जाने का मामला सामने आया है। बच्चे ने अगले दिन रोते हुए अपनी मां को घटना के बारे में बताया, इसके बाद मामला पुलिस तक पहुंचा। फिलहाल बच्चे का एलएनजेपी जिला नागरिक अस्पताल में इलाज चल रहा है। इस संबंध में एसएचओ रोहित कुमार का कहना है कि पुलिस ने शिकायत पर आरोपी नाबालिग के खिलाफ पॉक्सो एक्ट की धारा चार के तहत प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
विज्ञापन

बच्चे के पिता ने पुलिस में दर्ज शिकायत में आरोप लगाया कि उसके बेटे के साथ पड़ोस के करीब 14 वर्षीय किशोर ने कुकर्म किया है। घटना के बाद परिवार घर पहुंचा, तो बच्चा रोने लगा, मां ने उससे रोने की वजह पूछी, तो बच्चे ने मां को आपबीती बताई। बच्चे की बात सुनने के बाद मां आरोपी बच्चे के घर पहुंची। पिता ने आरोप लगाया कि आरोपी किशोर उनके घर की दीवार फांदकर अंदर घुसा गया था। घटना के वक्त घर पर कोई नहीं था।
विज्ञापन

घटना के बाद जब बच्चे की मां आरोपी के घर पहुंची, तो वहां नाबालिग ने उसके साथ मारपीट करने की कोशिश की। घटना के बाद पीड़ित परिवार ने पुलिस को शिकायत दी है। परिवार के लोग बच्चे को इलाज के लिए तुंरत सरकारी अस्पताल लेकर पहुंचे। वहां से उसे एलएनजेपी अस्पताल में भेज दिया गया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed