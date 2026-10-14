फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Kurukshetra News ›   Clash between Roadways and private bus drivers over timetables in Kurukshetra.

Kurukshetra News: कुरुक्षेत्र में रोडवेज निजी बस चालकों का टाइम टेबल पर टकराव

Wed, 14 Oct 2026 02:39 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 14 Oct 2026 02:39 AM IST
विज्ञापन
Clash between Roadways and private bus drivers over timetables in Kurukshetra.
कुरुक्षेत्र। शहर के नए बस अड्डे पर मंगलवार को रोडवेज कर्मियों और निजी बस चालकों के बीच टाइम टेबल को लेकर विवाद हो गया। यह विवाद करीब दो घंटे तक चला, जिससे बस अड्डे पर तनाव की स्थिति बन गई। निजी बस चालकों ने रोडवेज बस के आगे अपनी गाड़ी लगा दी, जिससे बसों का संचालन बाधित हो गया। विवाद बढ़ने पर हाथापाई तक की नौबत आ गई।
विज्ञापन

यातायात शाखा के निरीक्षक ने मौके पर पहुंचकर बीच-बचाव किया। रोडवेज कर्मियों ने निजी बस संचालकों पर टाइम टेबल का पालन न करने और मनमर्जी का आरोप लगाया। विवाद के बीच बस अड्डे का गेट कुछ समय के लिए बंद किया गया। यात्रियों की असुविधा से बचने के लिए इसे जल्द ही खोल दिया गया। इस दौरान पूंडरी की ओर जाने वाली निजी और रोडवेज बसों का संचालन बाधित रहा।
विज्ञापन


डिपो अधिकारियों के खिलाफ अभद्र भाषा का आरोप
ऑल हरियाणा रोडवेज वर्कर्स यूनियन के डिपो प्रधान नरेंद्र पांचाल सहित अन्य कर्मचारियों ने आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि निजी बस चालकों ने डिपो अधिकारियों के खिलाफ अभद्र शब्दों का प्रयोग किया। कर्मचारियों ने बसों का संचालन निर्धारित समय सारणी के अनुसार करने की मांग की। उन्होंने प्रशासन से इस मामले का संज्ञान लेकर व्यवस्था सुनिश्चित करने की अपील की।
विज्ञापन
विज्ञापन


नियमानुसार उचित कार्रवाई अमल में लाई जाएगी : समिंदर
महाप्रबंधक समिंदर सिंह ने कहा कि निजी बस संचालकों और रोडवेज कर्मियों के बीच टाइम टेबल का मसला पहले भी सामने आ चुका है। मामले को गंभीरता से लिया जाएगा। नियमानुसार जो भी उचित कार्रवाई होगी, वो अमल में लाई जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed