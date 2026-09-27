Kurukshetra News: खेत से लेकर अनाजमंडी तक मौसम ने बढ़ाई चिंता, दिन भर छाए रहे बादल

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कुरुक्षेत्र। जिले में मौसम में बदलाव दो दिन से जारी है। शनिवार को भी दिन भर बादल छाए रहे तो बारिश की संभावना भी बनी रही। इससे किसानों की चिंता बढ़ गई। मौसम बदलने से खेतों से लेकर अनाज मंडियों तक किसानों के बीच चिंता दिखाई दी तो वहीं इसका असर पड़ने की संभावना भी बनी रही। अगले दो दिन भी मौसम में हल्का बदलाव जारी रहने की संभावना जताई जा रही है। गांव अमीन के किसान राजबीर सिंह, राजीव कुमार व परवारा सिंह का कहना था कि अब धान कटाई में तेजी आने लगी है। अगले एक सप्ताह तक पीआर धान की कटाई चरम पर पहुंच जाएगी। ऐसे में साफ मौसम की जरूरत है। अब फसल पकी खड़ी है। अनाज मंडियां भी लबालब है। बारिश हुई तो बड़ा नुकसान हो सकता है। उधर, मौसम में बदलाव के चलते अधिकतम तापमान 30 डिग्री व न्यूनतम 22 डिग्री तक दर्ज किया गया। कृषि विशेषज्ञ डॉ. कर्मचंद का कहना है कि रविवार को यह 32 डिग्री व 24 डिग्री तक व मौसम में हल्का बदलाव रह सकता है।