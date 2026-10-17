Kurukshetra News: अवैध कॉलोनी में कच्ची सड़कों और डीपीसी को किया नष्ट

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डीटीपी नवीन कुमार ने बताया कि अवैध कॉलोनी पनपने का मामला सामने आने पर विभाग ने भूस्वामी और प्रॉपर्टी डीलरों को एचडीआर एक्ट 1975 की धाराओं के तहत नोटिस जारी किए थे। उन्हें जरूरी अनुमति लेने के आदेश भी दिए गए थे परंतु भूस्वामी और प्रॉपर्टी डीलरों ने अवैध निर्माण नहीं रोका। उन्होंने विभाग से कोई अनुमति भी प्राप्त नहीं की। इसी कारण विभाग ने इन अवैध कॉलानी को नष्ट किया गया।

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लाडवा। भालड गांव में लगभग 4.45 एकड़ में पनप रही अवैध कॉलोनी पर जिला प्रशासन ने तोड़फोड़ की कार्रवाई की। ड्यूटी मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में पुलिस बल और डीटीपी की टीम ने यह कार्रवाई की। टीम ने कॉलोनी में बनी सड़कें, बाउंड्रीवॉल, डीपीसी और सीवरेज के अवैध निर्माण को हटाया। यह कार्रवाई पीले पंजे से की गई।