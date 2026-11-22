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इस दौरान भक्ति संगीत का आयोजन हुआ। भगवान श्रीकृष्ण और राधा के भजनों पर महिला श्रद्धालु झूमती नजर आईं। दोपहर को पंडित धर्मेंद्र अग्निहोत्री ने विधि-विधान से तुलसी-शालिग्राम विवाह संपन्न कराया। स्वामी सत्यानंद महाराज ने मुख्य यजमान सहित अतिथियों को स्मृति चिह्न देकर सम्मानित किया, इसके बाद विशाल भंडारा लगाया गया, जिसमें श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। इस अवसर पर रवि मथाना, राम कुमार शास्त्री, कर्मबीर शर्मा मेहरा और बब्लू शर्मा सहित अन्य मौजूद रहे।भागवत कथा का भंडारे के साथ समापनअखंड हनुमान गोशाला में चल रही श्रीमद्भागवत कथा का शनिवार को विशाल भंडारे के साथ समापन हुआ। अंतिम दिन कथावाचक ने कहा कि विधि-विधान से श्रीमद्भागवत कथा का अनुष्ठान करने से मनचाहा फल मिलता है। भगवान श्रीकृष्ण के मुख से निकली भागवत कथा सभी के लिए कल्याणकारी है। कथा समापन पर स्वामी सत्यानंद महाराज ने श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित किया।