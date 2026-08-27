Kurukshetra News: पति की हत्या की आरोपी महिला की काउंसलिंग के लिए उच्च संस्थान से मदद लेने पर विचार

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पीएमओ डॉ. मेजपाल के अनुसार, आरोपी महिला मनोरोग विशेषज्ञ से बातचीत में कई बातें स्पष्ट नहीं बता पा रही है। परामर्श कर रहे चिकित्सक को भी उसकी बातों को समझना आसान नहीं हो रहा। खास बात यह है कि पुलिसकर्मियों को सामने देखते ही महिला चुप हो जाती है। वह बातचीत करने से भी बचती है। चिकित्सकों ने बुधवार को उसकी स्थिति में कुछ सुधार देखा। हालांकि, उसकी मानसिक अवस्था को लेकर अभी निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी।थाना प्रभारी केयूके सुरेंद्र सिद्धू के अनुसार, महिला के बयान दर्ज नहीं होने से पुलिस की जांच आगे नहीं बढ़ पा रही है। पुलिस घटना से जुड़े कई अहम सवालों के जवाब उसके बयान से हासिल करना चाहती है। जांच एजेंसी को अब चिकित्सकों की रिपोर्ट और महिला की मानसिक स्थिति सामान्य होने का इंतजार है। उसके बयान दर्ज होने के बाद ही मामले की जांच में आगे की कार्रवाई स्पष्ट हो सकेगी।