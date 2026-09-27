Kurukshetra News: रामलीला में शूर्पणखा की नाक काटना और खर-दूषण वध का हुआ मंचन
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 27 Sep 2026 02:48 AM IST
Updated Sun, 27 Sep 2026 02:48 AM IST
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कुरुक्षेत्र। श्री लक्ष्मी रामलीला ड्रामाटिक क्लब विष्णु कॉलोनी ने रेलवे रोड स्थित पुराना थाना ग्राउंड में रामलीला का मंचन किया। कलाकारों ने जटायु मिलन, लक्ष्मण द्वारा शूर्पणखा की नाक काटना और खर-दूषण वध के प्रसंगों को दर्शाया।
मंच पर रावण की बहन शूर्पणखा राम-लक्ष्मण से विवाह का प्रस्ताव रखती है। राम के कहने पर लक्ष्मण उसकी नाक काट देते हैं। इसके बाद खर-दूषण वध, रावण दरबार और सीता हरण के दृश्य दिखाए गए। महेंद्र ठाकुर ने राम, संदीप ने सीता और सुभाष सैनी ने लक्ष्मण का रोल किया। पारस सरदाना ने खर, हेमंत बंसल ने दूषण और रमेश शर्मा ने शूर्पणखा का किरदार निभाया। मंच संचालन हुकमचंद धवन ने किया। संरक्षक मिलाप गुप्ता, अध्यक्ष राजिंद्र गर्ग और प्रधान मास्टर सुंदर लाल सहित कई पदाधिकारी व दर्शक मौजूद रहे। दर्शकों ने जय श्रीराम का उद्घोष किया।
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मंच पर रावण की बहन शूर्पणखा राम-लक्ष्मण से विवाह का प्रस्ताव रखती है। राम के कहने पर लक्ष्मण उसकी नाक काट देते हैं। इसके बाद खर-दूषण वध, रावण दरबार और सीता हरण के दृश्य दिखाए गए। महेंद्र ठाकुर ने राम, संदीप ने सीता और सुभाष सैनी ने लक्ष्मण का रोल किया। पारस सरदाना ने खर, हेमंत बंसल ने दूषण और रमेश शर्मा ने शूर्पणखा का किरदार निभाया। मंच संचालन हुकमचंद धवन ने किया। संरक्षक मिलाप गुप्ता, अध्यक्ष राजिंद्र गर्ग और प्रधान मास्टर सुंदर लाल सहित कई पदाधिकारी व दर्शक मौजूद रहे। दर्शकों ने जय श्रीराम का उद्घोष किया।
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