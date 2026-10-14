फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Kurukshetra News ›   The Railways team won the title in the men's category at the All Open National Kabaddi tournament.

Kurukshetra News: ऑल ओपन नेशनल कबड्डी में पुरुष वर्ग में रेलवे की टीम ने जीता खिताब

Wed, 14 Oct 2026 02:38 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 14 Oct 2026 02:38 AM IST
विज्ञापन
The Railways team won the title in the men's category at the All Open National Kabaddi tournament.
कुरुक्षेत्र। अंतरराष्ट्रीय जाट धर्मशाला के स्थापना दिवस पर दो दिवसीय ऑल ओपन नेशनल कबड्डी प्रतियोगिता का समापन हुआ। इस प्रतियोगिता में महिला और पुरुष वर्ग की कुल 77 टीमों ने हिस्सा लिया। हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों के खिलाड़ियों ने इसमें अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया।
विज्ञापन

पहले दिन 10 अक्तूबर को महिला वर्ग के मुकाबले हुए, जिनमें 32 टीमों ने भाग लिया। गुरुकुल मोर माजरा की टीम ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। आईटीबीपी की टीम द्वितीय, हिमाचल प्रदेश की टीम तृतीय और गांव पाई की टीम चतुर्थ रही। महिला वर्ग में रुचि यादव को सर्वश्रेष्ठ रेडर और कोमल को सर्वश्रेष्ठ कैचर का पुरस्कार मिला। मंगलवार को पुरुष वर्ग के 45 टीमों के मुकाबले हुए। बारिश के कारण कुछ मुकाबले 12 अक्तूबर को कराए गए।
विज्ञापन

पुरुष वर्ग के परिणाम और पुरस्कार पुरुष वर्ग के फाइनल में रेलवे की टीम ने खिताब जीता। करसिंधु खेड़ा की टीम द्वितीय स्थान पर रही। इंडियन नेवी ने तृतीय और लाखन माजरा की टीम ने चतुर्थ स्थान प्राप्त किया। कुरुक्षेत्र सांसद नवीन जिंदल ने महिला खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किया। शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने कहा कि खेलों से राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर की प्रतिभाएं सामने आ रही हैं। जाट धर्मशाला प्रधान डॉ. कृष्ण श्योकंद ने बताया कि दोनों वर्गों के लिए समान पुरस्कार राशि रखी गई थी। प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली टीम को एक लाख रुपये मिले। द्वितीय स्थान वाली टीम को 71 हजार रुपये दिए गए। तृतीय और चतुर्थ स्थान वाली टीमों को 21-21 हजार रुपये की पुरस्कार राशि प्रदान की गई। पांचवें से आठवें स्थान तक की टीमों को 5100-5100 रुपये मिले। सर्वश्रेष्ठ रेडर और सर्वश्रेष्ठ कैचर को भी 5100-5100 रुपये के पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed