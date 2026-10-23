Kurukshetra News: छात्राओं ने लघु नाटिका से दिया आपसी सहयोग का संदेश

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कार्यक्रम के अंत में छात्राओं ने एकल और संयुक्त परिवार विषय पर लघु नाटिका प्रस्तुत की। इसके माध्यम से उन्होंने परिवार में प्रेम, आपसी समझ, सहयोग और संस्कारों का महत्व दर्शाया गया।कार्यक्रम ने छात्राओं को अपने विचार स्पष्ट रूप से रखने और जीवन में सही निर्णय लेने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम का उद्देश्य छात्राओं में तार्किक सोच, आत्मविश्वास और अभिव्यक्ति कौशल विकसित करना रहा।फास्ट फूड के फायदे और नुकसान विषय पर आयोजित वाद-विवाद में छात्राओं ने कहा कि फास्ट फूड आसानी से उपलब्ध होने और कम समय में तैयार होने के कारण लोकप्रिय है, लेकिन इसका अधिक सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। उन्होंने संतुलित और पौष्टिक भोजन अपनाने का संदेश दिया।इसके बाद उन्होंंने एकल और संयुक्त परिवार विषय पर छात्राओं ने दोनों पक्षों में विचार रखे। एकल परिवार के पक्ष में स्वतंत्रता और व्यक्तिगत निर्णय लेने के अवसरों को प्रमुखता दी गई। संवाद