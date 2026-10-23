Kurukshetra News: कांग्रेस ने किया प्रदर्शन सीईसी का पुतला फूंका

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इसके बाद वे पैदल मार्च निकालते हुए शहीद उधम सिंह चौक से एसडीएम कार्यालय पहुंचे। यहां पर उन्होंने नारेबाजी कर रोष जताया, प्रदर्शन की अगुवाई अंबाला शहर के विधायक एवं जिला प्रभारी निर्मल सिंह ने की।विधायक निर्मल सिंह ने कहा कि लोकतंत्र और मताधिकार के मामले पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में 13 लाख वोट काटे जाने की बात सामने आई है।उन्होंने कहा कि सरकार का काम वोट बनाना है, काटना नहीं। मतदाता सूची और चुनाव प्रक्रिया से जुड़े सवालों का पारदर्शी तरीके से समाधान होना चाहिए, ताकि चुनाव प्रक्रिया पर जनता का विश्वास बना रहे। जिला कांग्रेस अध्यक्ष मेवा सिंह ने आरोप लगाया कि प्रदेश में वोटों को लेकर गंभीर अनियमितताएं हुई हैं। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन भाजपा सरकार की कथित गलत नीतियों और फैसलों के खिलाफ एकजुट होकर लड़ाई लड़ रहा है। लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए कांग्रेस कार्यकर्ता अपनी आवाज उठाते रहेंगे। इस दौरान जिला कांग्रेस अध्यक्ष मेवा सिंह और शाहाबाद विधायक रामकरण काला और कार्यकर्ता मौजूद रहे। संवाद