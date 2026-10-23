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Kurukshetra News: कांग्रेस ने किया प्रदर्शन सीईसी का पुतला फूंका

Fri, 23 Oct 2026 03:00 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कुरुक्षेत्र
संवाद न्यूज एजेंसी, कुरुक्षेत्र Updated Fri, 23 Oct 2026 03:00 AM IST
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Congress held a protest and burned an effigy of the CEC.
शाहाबाद। चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का पुतला फूंकते कांग्रेस विधायक एवं कार्यकर्ता।स्वयं - फोटो : क्रोशिया प्रतियोगिता में मधु प्रथम
शाहाबाद। ‘वोट चोर गद्दी छोड़, वोट बचाओ लोकतंत्र बचाओ’ अभियान के तहत वीरवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। इसके बाद उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का पुतला फूंका। बराड़ा रोड स्थित शहीद उधम सिंह भवन में वीरवार को एकत्रित हुए।
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इसके बाद वे पैदल मार्च निकालते हुए शहीद उधम सिंह चौक से एसडीएम कार्यालय पहुंचे। यहां पर उन्होंने नारेबाजी कर रोष जताया, प्रदर्शन की अगुवाई अंबाला शहर के विधायक एवं जिला प्रभारी निर्मल सिंह ने की।
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विधायक निर्मल सिंह ने कहा कि लोकतंत्र और मताधिकार के मामले पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में 13 लाख वोट काटे जाने की बात सामने आई है।
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उन्होंने कहा कि सरकार का काम वोट बनाना है, काटना नहीं। मतदाता सूची और चुनाव प्रक्रिया से जुड़े सवालों का पारदर्शी तरीके से समाधान होना चाहिए, ताकि चुनाव प्रक्रिया पर जनता का विश्वास बना रहे। जिला कांग्रेस अध्यक्ष मेवा सिंह ने आरोप लगाया कि प्रदेश में वोटों को लेकर गंभीर अनियमितताएं हुई हैं। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन भाजपा सरकार की कथित गलत नीतियों और फैसलों के खिलाफ एकजुट होकर लड़ाई लड़ रहा है। लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए कांग्रेस कार्यकर्ता अपनी आवाज उठाते रहेंगे। इस दौरान जिला कांग्रेस अध्यक्ष मेवा सिंह और शाहाबाद विधायक रामकरण काला और कार्यकर्ता मौजूद रहे। संवाद
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