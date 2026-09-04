Kurukshetra News: सुखबीर सिंह चुने गए शाहाबाद बार एसोसिएशन के प्रधान

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रिटर्निंग अधिकारी गौतम बठला ने कहा कि शाहाबाद बार एसोसिएशन का चुनाव सर्वसम्मति से होना अधिवक्ताओं की एकजुटता और आपसी भाईचारे को दर्शाता है। उन्होंने सभी अधिवक्ताओं के सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। नवनिर्वाचित प्रधान सुखबीर सिंह ने अधिवक्ताओं के हितों की रक्षा को अपनी प्राथमिकता बताया। उन्होंने बार परिसर में बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने और विकास कार्यों को आगे बढ़ाने का आश्वासन दिया। लंबित कार्यों को पूरा करने के लिए भी प्रयास किए जाएंगे।

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शाहाबाद। बार एसोसिएशन का चुनाव वीरवार को सर्वसम्मति से शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया। इस प्रक्रिया के बाद नई कार्यकारिणी का गठन किया गया। नई कार्यकारिणी में अधिवक्ता सुखबीर सिंह को प्रधान चुना गया। अधिवक्ता राकेश के. श्योराण उपप्रधान और अधिवक्ता सुमन ब्राह्मणिया महिला उपप्रधान बनीं। अधिवक्ता रणदीप सिंह सूढपुर को सचिव तथा अधिवक्ता अमरिंदर सिंह को संयुक्त सचिव चुना गया। अधिवक्ता संदीप गाबा कोषाध्यक्ष चुने गए। अधिवक्ता नीलम कौर को लाइब्रेरी इंचार्ज और महिला कार्यकारिणी सदस्य बनाया गया। चुनाव प्रक्रिया को रिटर्निंग अधिकारी गौतम बठला, सहायक रिटर्निंग अधिकारी विक्रम राणा और सहायक रिटर्निंग अधिकारी इंदरजीत सिंह कोहली ने संपन्न कराया।