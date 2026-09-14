Kurukshetra News: प्रदेश में हड़ताल खत्म, कुरुक्षेत्र के सफाईकर्मी अब भी अड़े

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जिले में 90 ठेका कर्मचारियों और 85 डोर-टू-डोर कर्मचारियों को काम से हटाया गया है। साथ ही कई कर्मचारियों पर प्राथमिकी भी दर्ज की गई है। मामले को बढ़ता देख कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी ने 14 सितंबर, 2026 तक समाधान का आश्वासन दिया था। नगरपालिका कर्मचारी संघ के जिला अध्यक्ष सुनील का कहना है कि 13 सितंबर को रोहतक में हरियाणा सफाई कर्मचारी महासंघ और नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा की बैठक हुई। इस बैठक में कुरुक्षेत्र के कर्मचारियों का मुद्दा प्रमुखता से उठाया गया।कर्मचारियों की मुख्य मांगेंकर्मचारियों की मुख्य मांग हटाए गए 175 ठेका और डोर-टू-डोर कर्मचारियों की बहाली है। वे अपने खिलाफ दर्ज सभी प्राथमिकी को वापस लेने की भी मांग कर रहे हैं। कर्मचारियों का कहना है कि ठेकेदार मनमानी कर रहे हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री नायब सैनी और कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी के लिखित आश्वासन का हवाला दिया। इस आश्वासन में कहा गया था कि किसी भी कर्मचारी की नौकरी नहीं जाएगी।रोहतक बैठक का निर्णयनगरपालिका कर्मचारी संघ के जिला अध्यक्ष सुनील का कहना है कि 13 सितंबर को रोहतक में हुई बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। सभी कर्मचारी संघों और यूनियनों ने मिलकर फैसला लिया। यदि 14 सितंबर सुबह 9 बजे तक कर्मचारियों को दोबारा नियुक्त नहीं किया गया। साथ ही उन पर दर्ज प्राथमिकी रद्द नहीं की गई तो प्रदेशभर में कर्मचारी दोबारा हड़ताल पर जाएंगे।शहर में कूड़ा उठान की स्थिति13 सितंबर को जिले में कई जगहों पर कूड़े का उठान हुआ। शहर के मुख्य बाजार और विष्णु कॉलोनी समेत कई क्षेत्रों से कूड़ा उठाया गया। कचरा उठाने के लिए ट्रेक्टर-ट्राली आदि का उपयोग किया गया। ईओ राजेश ने बताया कि नियमित कर्मचारी काम पर लौटे हैं। जहां ज्यादा कचरा था, वहां जेसीबी का सहारा लिया गया। उन्होंने कहा कि कई जगहें साफ हुई हैं।