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Kurukshetra News: नॉर्थ जोन जूनियर एथलेटिक्स में कुरुक्षेत्र के गौरांश और स्नेहा दिखाएंगे दम

Mon, 14 Sep 2026 02:03 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 14 Sep 2026 02:03 AM IST
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Kurukshetra's Gauransh and Sneha to showcase their mettle at the North Zone Junior Athletics meet.
कुरुक्षेत्र। देहरादून में 14 से 16 सितंबर तक 37वीं नॉर्थ जोन जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप आयोजित होगी। इस प्रतियोगिता में कुरुक्षेत्र के दो युवा एथलीट हरियाणा का प्रतिनिधित्व करेंगे। गौरांश सैनी और स्नेहा अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने के लिए तैयार हैं।
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गौरांश सैनी का चयन 600 मीटर दौड़ के लिए हुआ है। वहीं, स्नेहा 1500 मीटर दौड़ में भाग लेंगी। एथलेटिक्स हरियाणा के महासचिव प्रदीप मलिक ने चैंपियनशिप के लिए टीम की घोषणा की। हरियाणा की कुल 171 खिलाड़ियों की टीम इसमें शामिल है। इस टीम में 85 लड़कियां और 86 लड़के हैं। प्रदेश के खिलाड़ी विभिन्न स्पर्धाओं में हिस्सा लेकर अपनी क्षमता दिखाएंगे।
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खिलाड़ियों में उत्साह
एथलेटिक्स हरियाणा के मीडिया प्रभारी खेल सत्यवीर धनखड़ ने प्रतियोगिता की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यह चैंपियनशिप 14 से 16 सितंबर तक देहरादून में आयोजित होगी। कुरुक्षेत्र के दोनों खिलाड़ियों के चयन से जिले के खेल प्रेमियों में उत्साह है। ये दोनों एथलीट जूनियर स्तर की इस प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन के लिए मैदान में उतरेंगे।
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