Kurukshetra News: जिले में अब तक डेंगू के 12 और स्वाइन फ्लू के 28 मामले मिले, स्वास्थ्य विभाग सतर्क

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जिला सर्वेक्षण अधिकारी डॉ. प्रदीप ने कहा कि डेंगू की जांच के लिए अब तक 1639 नमूने लिए गए हैं, जिनमें 12 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। मलेरिया की स्थिति पर नजर रखने के लिए विभाग ने 63,261 ब्लड स्लाइड और 4304 रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट किए, लेकिन किसी भी जांच में मलेरिया की पुष्टि नहीं हुई।मच्छरों के प्रजनन पर रोक लगाने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने शहरी क्षेत्र में घरों और पानी के कंटेनरों की जांच की। इस दौरान 5652 घरों में से 13 में मच्छरों का लार्वा मिला। वहीं, 13,550 पानी के कंटेनरों की जांच में 16 में लार्वा पाया गया। विभाग ने इस संबंध में चार नोटिस भी जारी किए साथ ही डेंगू के 13 नमूनों की जांच की गई।डेंगू-मलेरिया से बचाव के लिए सावधानी जरूरी : डॉ. प्रदीपजिला सर्वेक्षण अधिकारी डॉ. प्रदीप ने लोगों से घरों और आसपास पानी जमा नहीं होने देने की अपील की। उन्होंने कहा कि कूलर, गमलों, टंकियों और अन्य पानी के बर्तनों की नियमित सफाई करें, ताकि मच्छरों को पनपने से रोका जा सके। बुखार होने पर जांच कराएं और चिकित्सक की सलाह लें। स्वाइन फ्लू के लक्षण दिखने पर भी लापरवाही न बरतें और समय पर उपचार लें।