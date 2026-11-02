Kurukshetra News: स्नेहा ने वेदांता मैराथन में जीता रजत पदक

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कोच लक्ष्मण पंजेटा ने बताया कि स्नेहा ने 18 अक्तूबर को आयोजित वेदांता मैराथन में 10 किलोमीटर दौड़ को 44 मिनट 15 सेकंड में पूरा किया। 15 से 24 वर्ष आयु वर्ग में उसने दूसरा स्थान हासिल करते हुए रजत पदक जीता। वहीं, कुशल पंडित ने दिल्ली ओपन स्टेट रेस प्रतियोगिता में दूसरा स्थान हासिल कर रजत पदक अपने नाम किया।कोच लक्ष्मण पंजेटा ने कहा कि गांव की युवा प्रतिभाएं खेलों में लगातार बेहतर प्रदर्शन कर रही हैं। खिलाड़ियों की उपलब्धियां दूसरे युवाओं के लिए भी प्रेरणादायक हैं। उन्होंने कहा कि प्रतिभाओं को सम्मानित करने से युवाओं का खेलों के प्रति रुझान बढ़ेगा।