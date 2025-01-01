Kurukshetra News: उठान धीमा होने से अनाजमंडी में जाम, मुख्य मार्ग तक पहुंचीं ट्रैक्टर-ट्रालियां

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कुरुक्षेत्र। धान की बढ़ती आवक और धीमे उठान ने सोमवार को कुरुक्षेत्र अनाजमंडी के साथ शहर की यातायात व्यवस्था भी बिगाड़ दी। गेट पास कटवाने के लिए मंडी के बाहर तक करीब 30 से 40 ट्रैक्टर-ट्रक कतार में खड़े रहे। देर शाम तक मंडी के आसपास जाम की स्थिति बनी रही। वाहनों की भीड़ के कारण मंडी से धान का उठान भी प्रभावित हुआ और इसका असर शहर की सड़कों तक दिखाई दिया।पहले खरीद और अब उठान की धीमी गति के बीच किसानों की धान से लदी ट्रैक्टर-ट्रालियां मंडी पहुंच रही हैं। दो दिन बाद मौसम में बदलाव की आशंका के कारण किसानों ने धान की कटाई तेज कर दी है, जिससे मंडियों में आवक भी बढ़ गई है। सोमवार को जिले की मंडियों में धान की आवक बढ़ने के साथ वाहनों की संख्या भी काफी बढ़ गई।जिलेभर में सोमवार को 1,19,416 मीट्रिक टन धान की खरीद हुई, जबकि इसके मुकाबले महज 9,795 मीट्रिक टन धान का उठान हो पाया। उठान की गति कम रहने से मंडी में पहले से पड़ा धान हट नहीं पा रहा और नई आवक के लिए जगह की समस्या बढ़ती जा रही है।मंडी से बाहर सड़कों तक पहुंचा धानअनाजमंडी में जगह कम पड़ने के बाद शहर की सड़कों पर भी धान की ढेरियां दिखाई देने लगी हैं। केडीबी रोड पर ब्रह्मसरोवर के समीप सड़क किनारे धान रखा गया है। इससे राहगीरों और वाहन चालकों को परेशानी हो रही है। सीजन की शुरुआत से ही ब्रह्मसरोवर के आसपास अस्थायी अनाजमंडी भी बनाई गई है। यहां सरोवर के चारों ओर धान की ढेरियों के साथ ट्रैक्टर-ट्रालियों की भीड़ नजर आ रही है।थानेसर अनाजमंडी में 60 हजार एमटी धान उठान के इंतजार मेंथानेसर अनाजमंडी में 60 हजार एमटी धान पड़ा हुआ है, जिसमें से चार हजार एमटी की खरीद हो चुकी है। सोमवार को ही करीब 30 हजार एमटी धान की आवक हुई है।यह रही उठान की स्थितिअनाजमंडी उठानशाहाबाद 2974 एमटीथानेसर 3620 एमटीपिपली 680 एमटीपिहोवा 200 एमटीनलवी 105 एमटीनीमवाला 21 एमटीमलिकपुर 27 एमटीलाडवा 1614 एमटीइस्माईलाबाद 136 एमटीझांसा 73 एमटीचढूनी जाटान 252 एमटीबाबैन 93 एमटीअचानक बढ़ी आवक, उठान पर भी असर : हरजीत सिंहथानेसर मार्केट कमेटी सचिव हरजीत सिंह का कहना है कि किसानों ने दो दिन बाद मौसम में बदलाव की आशंका के कारण धान कटाई तेज कर दी है, जिससे आवक अचानक ही कईं गुना बढ़ गई। इससे जाम के हालात बन गए। उठान पर भी असर पड़ रहा है। गेट पास सामान्य तरीके से काटे जा रहे हैं।