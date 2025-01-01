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Kurukshetra News: शिविर में 16 शिकायतों का मौके पर किया समाधान

Tue, 06 Oct 2026 01:41 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 06 Oct 2026 01:41 AM IST
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16 complaints were resolved on the spot at the camp.
कुरुक्षेत्र। समाधान ​शिविर में अ​धिकारियों के समक्ष अपनी समस्या रखते हुए आमजन। डीआईपीआरओ
संवाद न्यूज एजेंसी
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कुरुक्षेत्र। लघु सचिवालय में सोमवार को समाधान शिविर का आयोजन हुआ। इसमें अतिरिक्त उपायुक्त पंकज सेतिया ने लोगों की शिकायतें सुनीं और मौके पर 16 समस्याओं का समाधान कराया जबकि शेष 15 समस्याओं के समाधान के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि शिकायतों की एटीआर के लिए समय निर्धारित किया गया है। संबंधित विभाग के अधिकारी तय समय सीमा में एटीआर रिपोर्ट भेजना सुनिश्चित करें। शिविर में मुख्य रूप से पेंशन, परिवार पहचान पत्र, राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड, जल आपूर्ति, सड़क मरम्मत, पेंशन संबंधित समस्याएं और राजस्व मामलों से जुड़ी शिकायतें शामिल रहीं।
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