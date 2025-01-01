Kurukshetra News: सेक्टर-17 में खंभा लगाने के दौरान फटी पाइपलाइन

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इससे राहगीरों और दुकानदारों को आवाजाही में परेशानी का सामना करना पड़ा। खंभा गिरने के कारण पहले ही बिजली की तारों और इंटरनेट सेवा पर असर पड़ा था। इसके बाद पाइपलाइन टूटने से क्षेत्र में पानी की आपूर्ति भी प्रभावित हुई। जल विभाग की ओर से आपूर्ति बंद कर पानी के बहाव को रोकने का काम शुरू किया गया।मौके पर विभागीय कर्मचारियों ने खुदाई कर क्षतिग्रस्त पाइपलाइन तक पहुंचने और पानी रोकने का प्रयास किया। इस दौरान बिजली विभाग की ओर से खंभे और बिजली व्यवस्था को दुरुस्त करने का काम भी चलता रहा। देर शाम तक बिजली व्यवस्था बहाल कर दी गई। पाइपलाइन की मरम्मत और सड़क से पानी निकालने का काम जारी रहा।