Kurukshetra News: ट्रक से 11.800 किलो चूरा पोस्त के साथ चालक पकड़ा

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कुरुक्षेत्र। हरियाणा स्टेट नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की कुरुक्षेत्र यूनिट ने प्याज व पेंट की आड़ में ट्रक के जरिए राजस्थान व मध्यप्रदेश से नशीले पदार्थ की तस्करी करने के मामले का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने सूचना पर सोमवार को एक ट्रक की तलाशी ली तो चालक की सीट के पीछे से कट्टे में 11 किलो 800 ग्राम चूरा पोस्त मिला। इसके बाद उन्होंने ट्रक चालक को गिरफ्तार कर लिया।यूनिट के प्रभारी गुरनाम सिंह ने बताया कि उनकी टीम पुराना बस अड्डा के पास मौजूद थी। इस दौरान उन्हें सूचना मिली कि यमुनानगर के बापा गांव का मंदीप सिंह उर्फ मोनी ट्रक में सामान लोड करके राजस्थान व मध्य प्रदेश की ओर जाता है और वापसी में प्याज व पेंट की आड़ में चुरापोस्त छिपाकर लाता है। इस समय भी भारी मात्रा में चुरापोस्त छिपाकर लाया है और थीम पार्क के सुलभ शौचालय के समीप सड़क किनारे ट्रक रोककर आराम कर रहा है।सूचना पर वे टीम के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने चालक को जगाकर ट्रक की तलाशी ली तो केबिन में ड्राइवर सीट के पीछे एक सफेद रंग का कट्टा प्लास्टिक बरामद हुआ, जिसमें चूरा पोस्त था। इसका वजन 11 किलो 800 ग्राम था। इस संबंध में थाना कृष्णा गेट में ट्रक चालक के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। गुरनाम सिंह का कहना है कि मामले में पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि यह खेप कहां से खरीदी गई।