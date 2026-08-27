फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Kurukshetra News ›   Six-month investigation followed, and KU professor found guilty in molestation case; action taken

Kurukshetra News: छह महीने चली जांच, अब छेड़छाड़ मामले में दोषी मिला केयू का प्रोफेसर, हुई कार्रवाई

Thu, 27 Aug 2026 01:41 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 27 Aug 2026 01:41 AM IST
विज्ञापन
Six-month investigation followed, and KU professor found guilty in molestation case; action taken
कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में परीक्षा के दौरान छात्रा से छेड़छाड़ के आरोपों की जांच करीब छह महीने तक चलती रही। फरवरी में छात्रा की शिकायत के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने मामला आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) को सौंपा था। समिति की जांच के बाद अब प्रोफेसर को आरोपों का दोषी पाया गया है। जांच रिपोर्ट मिलने के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने प्रोफेसर का विभाग बदलने, एक इंक्रीमेंट रोकने और तीन साल तक कोई प्रशासनिक पद नहीं देने का फैसला किया है। खास बात यह है कि प्रोफेसर का विभाग इसी महीने बदला गया था और अब जांच में दोषी पाए जाने के बाद आगे की कार्रवाई की गई है।
विज्ञापन


मामले में छात्रा ने फरवरी में परीक्षा के दौरान प्रोफेसर ने छेड़छाड़ की थी, जिसके बाद छात्रा अपने हॉस्टल जाकर अपनी सहेलियों समेत परिवार को आपबीती बताई। उसके बाद छात्रा द्वारा विश्वविद्यालय प्रशासन को शिकायत दी जाती है। करीब छह महीने तक चली जांच में समिति ने मामले से जुड़े पक्षों की जानकारी और बयान लिए। जांच पूरी होने के बाद समिति ने अपनी रिपोर्ट विश्वविद्यालय प्रशासन को सौंपी, जिसमें प्रोफेसर पर लगाए गए आरोपों को सही माना गया।
विज्ञापन



पिता बोले- छह महीने बाद दोषी पाया, कार्रवाई से संतुष्ट नहीं

छात्रा के पिता का कहना है कि प्रोफेसर को अब जाकर दोषी पाया गया है, लेकिन विभाग बदलने जैसी कार्रवाई से वे संतुष्ट नहीं हैं। उनका कहना है कि वे कुलपति से मिलकर मामले में और ठोस कार्रवाई की मांग करेंगे। यदि वहां से भी संतोषजनक कार्रवाई नहीं हुई तो वे आगे कानूनी कदम उठाएंगे।
विज्ञापन
विज्ञापन



कुलसचिव बोले- जांच रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई

केयू के कुलसचिव प्रो. वीरेंद्र पाल ने बताया कि आंतरिक शिकायत समिति की रिपोर्ट विश्वविद्यालय प्रशासन को मिल चुकी है। समिति ने प्रोफेसर पर लगाए गए छेड़छाड़ के आरोपों को सही माना है। रिपोर्ट के आधार पर उनका विभाग बदला गया है। साथ ही एक इंक्रीमेंट रोकने और तीन साल तक कोई प्रशासनिक पद नहीं देने का निर्णय लिया गया है। वहीं दोषी प्रोफेसर को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया जाएगा।



इनसो ने उठाए कार्रवाई पर सवाल

इनसो के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष विशाल मुकीमपुरा ने विश्वविद्यालय में अलग-अलग मामलों में कार्रवाई के मानकों को लेकर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि एक मामले में कार्यक्रम के दौरान कुर्सियां टूटने को लेकर हिंदी प्रोफेसर अजायब सिंह को निलंबित किया गया था, जबकि इस मामले में विश्वविद्यालय की अपनी जांच समिति ने प्रोफेसर को दोषी माना है। उन्होंने कहा कि ऐसे मामले में कार्रवाई को लेकर विश्वविद्यालय को स्पष्ट स्थिति रखनी चाहिए।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed