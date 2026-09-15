Kurukshetra News: योगासन में लाडवा के कमल किशोर समेत सात खिलाड़ियों ने जीते स्वर्ण

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योगासन स्पोर्ट्स एसोसिएशन (योगासन भारत) की ओर से आयोजित प्रतियोगिता में लाडवा के कमल किशोर के अलावा अश्विनी, विनमृता, ख्याति, गुरनूर, प्रीत और प्रेरणा ने अपने-अपने वर्ग में स्वर्ण पदक जीते। प्रतियोगिता में कुल 113 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया और विभिन्न वर्गों में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। लोटस फिटनेस प्वाइंट के उपनिदेशक एवं ताइक्वांडो प्रशिक्षक करनजीत और सदस्यों ने पदक विजेता खिलाड़ियों का स्वागत किया। इस अवसर पर उमा सुधा, डीपी चौधरी, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के खेल निदेशक दिनेश राणा, जिंदल फाउंडेशन के बलविंदर और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के कुलसचिव डॉ. वीरेंद्र पाल सहित योगासन भारत के सदस्यों ने खिलाड़ियों को प्रमाणपत्र और पदक पहनाकर सम्मानित किया।

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लाडवा। गीता निकेतन आवासीय विद्यालय में 13 सितंबर को आयोजित योगासन प्रतियोगिता में लाडवा के योग खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सात स्वर्ण पदक जीते। इनमें योग आचार्य कमल किशोर ने सीनियर बी वर्ग में स्वर्ण पदक हासिल किया। प्रतियोगिता के बाद लाडवा स्थित लोटस फिटनेस प्वाइंट में कमल किशोर समेत अन्य पदक विजेता खिलाड़ियों का स्वागत किया गया।