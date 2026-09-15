Kurukshetra News: आर्टिस्टिक सोलो में ख्याति और सरस प्रथम

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आर्टिस्टिक सोलो के 10 वर्ष से कम आयु वर्ग की लड़कियों में गुरनूर कौर ने प्रथम स्थान हासिल किया। आर्टिस्टिक पेयर में प्रीत और गुरनूर कौर की जोड़ी प्रथम रही। रिद्मिक पेयर में तेजश और राजवीर प्रथम रहे। आर्टिस्टिक पेयर में गुरलीन और दिव्या चौहान प्रथम तथा अश्मि और दिगंगा द्वितीय रहीं। 14 से 18 वर्ष की लड़कियों के आर्टिस्टिक सोलो में नीरू प्रथम, विनम्रता द्वितीय और समृद्धि शर्मा तृतीय रहीं। आर्टिस्टिक पेयर में समृद्धि और अदिति प्रथम रहीं, जबकि रिद्मिक पेयर में विनम्रता और ख्याति की जोड़ी प्रथम रही। लड़कों के आर्टिस्टिक सोलो में अश्वनी किशोर प्रथम और अभय राज द्वितीय रहे। प्रतियोगिता का शुभारंभ उमा सुधा, जिला परिषद कुरुक्षेत्र के उपप्रधान धर्मपाल चौधरी, जिंदल हाउस से बलवान, थानेसर प्रभारी तथा कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के प्रोफेसर एवं रजिस्ट्रार डॉ. वीरेंद्र पाल सिंह की मौजूदगी में हुआ।ट्रेडिशनल वर्ग में ये बने विजेता18 से 28 वर्ष महिला वर्ग में प्रेरणा प्रथम, दिव्या द्वितीय और स्वाति तृतीय रहीं। पुरुष वर्ग में मोहित प्रथम, नितिन द्वितीय और आर्यन मौर्य तृतीय रहे। 28 से 35 वर्ष महिला वर्ग में साक्षी प्रथम, सिमरनजीत द्वितीय और रुचि तृतीय रहीं। पुरुष वर्ग में दीपक गाबा प्रथम रहे।35 से 45 वर्ष महिला वर्ग में हिमांशी प्रथम, मीनाक्षी द्वितीय और कैलाशी तृतीय रहीं। पुरुष वर्ग में कमल किशोर प्रथम, राम रतन द्वितीय और करमवीर तृतीय रहे। 45 से 55 वर्ष महिला वर्ग में शिखा अग्रवाल प्रथम रहीं। पुरुष वर्ग में सुरेश कुमार प्रथम, राजेश कुमार द्वितीय और आचार्य राजेश कुमार तृतीय रहे।