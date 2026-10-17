Kurukshetra News: फिर भड़के सफाई कर्मचारी, फूंकी नगर प्रशासन के निर्देश पत्र की प्रतियां
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 17 Oct 2026 02:03 AM IST
Updated Sat, 17 Oct 2026 02:03 AM IST
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कुरुक्षेत्र। नगर निकाय के सफाई कर्मचारी शुक्रवार को फिर भड़क उठे। प्रशासन द्वारा हड़ताल के दौरान की ड्यूटी को लेकर दिशा-निर्देश प्रपत्र थमाने पर उन्होंने रोष जताया। कर्मचारियों ने नप कार्यालय पर प्रदर्शन किया और प्रपत्र की प्रतियां जलाईं।
उन्होंने प्रपत्र पर हस्ताक्षर करने से स्पष्ट इन्कार कर दिया। नगर पालिका कर्मचारी संघ के प्रधान सुनील लोहाट ने बताया कि हाल ही में 37 दिन की हड़ताल हुई थी। मुख्यमंत्री से बातचीत के बाद हड़ताल खत्म की गई थी। सरकार से सहमति बनी थी कि हड़ताल के दौरान के समय को हर रोज दो घंटे अतिरिक्त कार्य करके पूरा किया जाएगा लेकिन नगर परिषद ने प्रपत्र में कई अतिरिक्त शर्तें जोड़ दी हैं, जो कर्मचारियों को मान्य नहीं हैं। कर्मचारी डीएमसी अमन वर्मा से भी मिले, जिन्होंने समाधान का भरोसा दिया।
हटाए गए कर्मियों को ड्यूटी पर न लेने का मामला
संघ प्रधान सुनील लोहाट ने कहा कि हड़ताल में निजी कंपनी के तहत काम करने वाले कर्मचारी भी शामिल थे। सरकार से सहमति के बाद कुछ कर्मचारी ड्यूटी पर ले लिए गए। हालांकि, करीब 17 कर्मचारी आज तक वापस नहीं लिए गए हैं। स्थानीय अधिकारियों ने विभाग के निदेशक को भी इस संबंध में पत्र लिखा है। कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही इन कर्मियों को ड्यूटी पर नहीं लिया गया तो वे फिर से आंदोलन करेंगे।
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उन्होंने प्रपत्र पर हस्ताक्षर करने से स्पष्ट इन्कार कर दिया। नगर पालिका कर्मचारी संघ के प्रधान सुनील लोहाट ने बताया कि हाल ही में 37 दिन की हड़ताल हुई थी। मुख्यमंत्री से बातचीत के बाद हड़ताल खत्म की गई थी। सरकार से सहमति बनी थी कि हड़ताल के दौरान के समय को हर रोज दो घंटे अतिरिक्त कार्य करके पूरा किया जाएगा लेकिन नगर परिषद ने प्रपत्र में कई अतिरिक्त शर्तें जोड़ दी हैं, जो कर्मचारियों को मान्य नहीं हैं। कर्मचारी डीएमसी अमन वर्मा से भी मिले, जिन्होंने समाधान का भरोसा दिया।
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हटाए गए कर्मियों को ड्यूटी पर न लेने का मामला
संघ प्रधान सुनील लोहाट ने कहा कि हड़ताल में निजी कंपनी के तहत काम करने वाले कर्मचारी भी शामिल थे। सरकार से सहमति के बाद कुछ कर्मचारी ड्यूटी पर ले लिए गए। हालांकि, करीब 17 कर्मचारी आज तक वापस नहीं लिए गए हैं। स्थानीय अधिकारियों ने विभाग के निदेशक को भी इस संबंध में पत्र लिखा है। कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही इन कर्मियों को ड्यूटी पर नहीं लिया गया तो वे फिर से आंदोलन करेंगे।
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