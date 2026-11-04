Kurukshetra News: राज्यपाल प्रो.असीम कुमार घोष से मिले कुलसचिव डॉ. कृष्णकांत

विज्ञापन

कुरुक्षेत्र। श्री कृष्ण आयुष विश्वविद्यालय के कुलसचिव डॉ. कृष्णकांत ने राज्यपाल एवं विश्वविद्यालय के कुलाधिपति प्रो.असीम कुमार घोष से भेंट की। उन्होंने विश्वविद्यालय की शैक्षणिक एवं प्रशासनिक गतिविधियों, आयुष शिक्षा के प्रचार-प्रसार तथा विश्वविद्यालय की प्रगति से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा की। उन्होंने विश्वविद्यालय में शिक्षा, अनुसंधान और चिकित्सा सेवाओं की गुणवत्ता को निरंतर बेहतर बनाने के लिए किए जा रहे प्रयास की जानकारी साझा की।