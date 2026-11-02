Kurukshetra News: रत्नावली के निर्णायक मंडल में प्रतिनिधित्व को लेकर उठे सवाल, अनुसूचित जाति आयोग को भेजी शिकायत

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शिकायतकर्ता ने पत्र में आरोप लगाया कि हरियाणा की लोक संस्कृति से जुड़ी विभिन्न विधाओं में लंबे समय से योगदान देने वाले अनुसूचित जाति के कलाकारों को निर्णायक मंडल में उचित स्थान नहीं मिल रहा है। उन्होंने इसे सामाजिक प्रतिनिधित्व और निष्पक्षता से जुड़ा मुद्दा बताया है।निर्णायक मंडल की सूची और चयन प्रक्रिया की रिपोर्ट मांगीबुधराम ने आयोग से मामले का संज्ञान लेते हुए विश्वविद्यालय के कुलपति से जानकारी प्राप्त करने की मांग की है। पत्र में 14 अक्तूबर 2026 से शुरू हुए जोनल यूथ फेस्टिवल के तहत करनाल, कुरुक्षेत्र, अंबाला और यमुनानगर के निर्णायक मंडलों की सूची तथा चयन प्रक्रिया की रिपोर्ट मंगवाने का आग्रह किया गया है। उन्होंने यह भी मांग की है कि लोक संगीत और नृत्य से जुड़ी विधाओं के लिए अनुभवी कलाकारों को निर्णायक मंडल में उचित स्थान दिया जाए और शिकायत में उठाए गए बिंदुओं की जांच कर जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाए। इस संबंध में केयू के युवा एवं सांस्कृति विभाग के प्रो. विवेक चावला का कहना है कि कलाकार बुधराम का कई महाविद्यालयों से संबंध है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने इस बार बिना शुल्क का पैनल रखा है। शिकायत पत्र मिला है, जिसकी प्रशासन अपने स्तर पर जांच कर रहा है।