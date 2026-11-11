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Kurukshetra News: 1.06 लाख मतदाताओं के फॉर्म जमा नहीं, 27 हजार से अधिक मृत श्रेणी में

Wed, 11 Nov 2026 01:33 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 11 Nov 2026 01:33 AM IST
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Forms for 1.06 lakh voters not submitted; over 27,000 fall under the 'deceased' category
कुरुक्षेत्र। जिले में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के तहत 1,06,333 मतदाताओं के एन्यूमरेशन फार्म जमा नहीं हुए हैं। इनमें 27,708 मतदाता मृत, 32,299 अनुपस्थित और 37,986 स्थायी रूप से स्थानांतरित श्रेणी में चिह्नित किए गए हैं।
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इसके अलावा 2,471 मतदाता अन्य श्रेणी में हैं और 5,869 के नाम पहले से मतदाता सूची में दर्ज मिले हैं। इन सभी को अंतिम मतदाता सूची में नाम शामिल करवाने का एक और अवसर दिया जाएगा।
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नगराधीश आशीष कुमार ने मंगलवार को लघु सचिवालय में आयोजित बैठक में अधिकारियों को एएसडीडी श्रेणी के मतदाताओं से घर-घर जाकर संपर्क करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) व्यक्तिगत रूप से मिलकर फॉर्म भरवाने में मदद करें, इसके लिए राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंटों, पड़ोसियों, परिजनों और रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन का सहयोग भी लिया जाए।
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उन्होंने बताया कि जिले में कुल 7,83,831 मतदाता हैं। इनके लिए 810 बीएलओ नियुक्त किए गए हैं। अब तक 6,77,498 एन्यूमरेशन फार्म डिजिटाइज हो चुके हैं, जबकि सत्यापन के लिए 1,11,713 मतदाताओं को नोटिस जारी किए गए हैं। विधानसभा क्षेत्रवार लाडवा में 1,79,384, शाहाबाद में 1,54,795, थानेसर में 1,77,491 और पिहोवा में 1,65,828 फार्म डिजिटाइज किए गए हैं। संवाद
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