Kurukshetra News: 1.06 लाख मतदाताओं के फॉर्म जमा नहीं, 27 हजार से अधिक मृत श्रेणी में

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इसके अलावा 2,471 मतदाता अन्य श्रेणी में हैं और 5,869 के नाम पहले से मतदाता सूची में दर्ज मिले हैं। इन सभी को अंतिम मतदाता सूची में नाम शामिल करवाने का एक और अवसर दिया जाएगा।नगराधीश आशीष कुमार ने मंगलवार को लघु सचिवालय में आयोजित बैठक में अधिकारियों को एएसडीडी श्रेणी के मतदाताओं से घर-घर जाकर संपर्क करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) व्यक्तिगत रूप से मिलकर फॉर्म भरवाने में मदद करें, इसके लिए राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंटों, पड़ोसियों, परिजनों और रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन का सहयोग भी लिया जाए।उन्होंने बताया कि जिले में कुल 7,83,831 मतदाता हैं। इनके लिए 810 बीएलओ नियुक्त किए गए हैं। अब तक 6,77,498 एन्यूमरेशन फार्म डिजिटाइज हो चुके हैं, जबकि सत्यापन के लिए 1,11,713 मतदाताओं को नोटिस जारी किए गए हैं। विधानसभा क्षेत्रवार लाडवा में 1,79,384, शाहाबाद में 1,54,795, थानेसर में 1,77,491 और पिहोवा में 1,65,828 फार्म डिजिटाइज किए गए हैं। संवाद