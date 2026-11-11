Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Kurukshetra News ›   Roadways to increase bus trips for Bhai Dooj; 18 school buses will also be kept on standby.

Kurukshetra News: भैयादूज पर रोडवेज बढ़ाएगा बसों के फेरे, 18 स्कूल बसें भी रहेंगी तैयार

Wed, 11 Nov 2026 01:35 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 11 Nov 2026 01:35 AM IST
विज्ञापन
Roadways to increase bus trips for Bhai Dooj; 18 school buses will also be kept on standby.
कुरुक्षेत्र। भैयादूज पर्व पर बुधवार को यात्रियों की संभावित भीड़ को देखते हुए रोडवेज प्रशासन ने अतिरिक्त बस सेवाएं उपलब्ध कराने की तैयारी की है। भाई-बहनों के एक-दूसरे के घर आने-जाने के चलते बसों में यात्रियों की संख्या बढ़ने की संभावना है। ऐसे में यात्रियों की सुविधा के लिए विभिन्न रूटों पर 12 से 15 अतिरिक्त फेरे बढ़ाए जा सकते हैं। विशेष रूप से यमुनानगर और कैथल रूट पर बसों की संख्या बढ़ाने की तैयारी है।
विज्ञापन

रोडवेज प्रशासन ने बस अड्डों पर तैनात कर्मचारियों को भी अलर्ट कर दिया है। मंगलवार शाम से ही यात्रियों की आवाजाही बढ़ने की संभावना को देखते हुए बुधवार सुबह से बसों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। जिन रूटों पर अधिक भीड़ होगी, वहां तत्काल अतिरिक्त फेरे शुरू किए जाएंगे।
विज्ञापन


18 स्कूल बसें भी जरूरत पड़ने पर चलेंगी
यातायात प्रबंधक पवन कुमार ने बताया कि यात्रियों की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए करीब 18 स्कूल बसों को भी सेवा में लगाने की तैयारी है। इनमें बाबैन, केंद्रीय विद्यालय और अन्य सरकारी स्कूलों में परिवहन के लिए इस्तेमाल होने वाली बसें शामिल हैं। जरूरत पड़ने पर इन्हें निर्धारित रूटों पर चलाया जाएगा। अधिकारियों की निगरानी में बसों की आवाजाही पर नजर रखी जाएगी, ताकि यात्रियों को बसों के इंतजार में परेशानी न हो।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed