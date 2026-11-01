हरियाणा के छह दशक का सफर: राष्ट्रपति ने भद्रकाली मंदिर में की पूजा, कुरुक्षेत्र विवि के लिए हुईं रवाना

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राष्ट्रपति अपने दौरे के दौरान तीन कार्यक्रमों में शिरकत करेंगी। भद्रकाली मंदिर में पूजा से दौरे की शुरुआत होगी। इसके बाद कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में हरियाणा के छह दशक के सफर और विकास की झलक देखेंगी। विज्ञापन



यहां राज्यस्तरीय समारोह में भी शामिल होंगी। दौरे के अंतिम चरण में गुरुकुल कुरुक्षेत्र में स्वतंत्रता सेनानी स्वामी श्रद्धानंद के बलिदान के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में कार्यक्रम में जाएंगी। कुरुक्षेत्र विवि में करीब 50 कलाकार बीन, तुंबा और नगाड़े की धुनों से उनका अभिनंदन किया जाएगा। राष्ट्रपति अपने दौरे के दौरान तीन कार्यक्रमों में शिरकत करेंगी। भद्रकाली मंदिर में पूजा से दौरे की शुरुआत होगी। इसके बाद कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में हरियाणा के छह दशक के सफर और विकास की झलक देखेंगी।यहां राज्यस्तरीय समारोह में भी शामिल होंगी। दौरे के अंतिम चरण में गुरुकुल कुरुक्षेत्र में स्वतंत्रता सेनानी स्वामी श्रद्धानंद के बलिदान के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में कार्यक्रम में जाएंगी। कुरुक्षेत्र विवि में करीब 50 कलाकार बीन, तुंबा और नगाड़े की धुनों से उनका अभिनंदन किया जाएगा। विज्ञापन विज्ञापन हरियाणा के गठन के 60 साल पूरे होने का जश्न रविवार को धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में मनेगा। राज्यस्तरीय हीरक जयंती समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि हैं। राष्ट्रपति ने शक्तिपीठ मां भद्रकाली मंदिर में देशवासियों की सुख, शांति और समृद्धि के लिए की विधिवत पूजा-अर्चना की। इस दौरान उनका राज्यपाल प्रो. असीम कुमार घोष और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किया स्वागत किया। राष्ट्रपति अब कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के लिए हुई रवाना हो गई हैं। वह शनिवार देर शाम अंबाला एयरबेस पहुंचीं थीं।

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पूजा के बाद केयू में आयोजित हीरक जयंती समारोह में भी करेंगी शिरकत

धर्मनगरी उनके स्वागत के लिए तैयार है। सड़कों से लेकर चौराहे तक सजाए गए हैं। कार्यक्रम के अनुसार, राष्ट्रपति सबसे पहले सुबह करीब सवा नौ बजे प्रदेश के एकमात्र श्री देवीकूप मां भद्रकाली मंदिर पहुंचेंगी, जहां करीब 20 मिनट तक पूजा करेंगी। इसके बाद कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में करीब नौ बजकर 50 मिनट पर पहुंचेंगी, जहां हीरक जयंती समारोह में करीब 11 बजे तक रहेंगी।

इसके बाद करीब 12 बजकर 50 मिनट तक गुरुकुल कुरुक्षेत्र में महान स्वतंत्रता सेनानी स्वामी श्रद्धानंद बलिदान शताब्दी समारोह में रहेंगी। राष्ट्रपति अंबाला से सड़क मार्ग के जरिए ही धर्मनगरी पहुंचेंगी तो वहीं गुरुकुल कुरुक्षेत्र से कार्यक्रम समापन पर सड़क मार्ग के जरिए ही लौटेंगी।

कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में राष्ट्रपति हरियाणा के 60 वर्षों के इतिहास, विकास एवं उपलब्धियों तथा वर्ष 2047 तक विकसित हरियाणा की परिकल्पना पर आधारित प्रदर्शनी का अवलोकन करेंगी तो वहीं रत्नावली महोत्सव के पोस्टर का विमोचन करेंगी।





उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने बताया कि राष्ट्रपति के दौरे के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए 1 नवंबर को कुरुक्षेत्र जिले को ड्रोन उड़ाने के लिए नो फ्लाइंग जोन घोषित किया गया है।