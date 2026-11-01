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Kurukshetra News: सांसद नवीन जिंदल ने युवाओं को दिए सफलता के मंत्र

Sun, 01 Nov 2026 02:03 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 01 Nov 2026 02:03 AM IST
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MP Naveen Jindal shared mantras for success with the youth
कुरुक्षेत्र। आयुष विवि में युवाओं से संवाद करते सांसद नवीन जिंदल। पीआरओ
कुरुक्षेत्र। श्री कृष्ण आयुष विश्वविद्यालय में युवा संवाद कार्यक्रम आयोजित हुआ। सांसद नवीन जिंदल मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। उन्होंने विद्यार्थियों को जीवन में सफलता के मंत्र दिए। जिंदल ने युवाओं को दबाव का सही प्रबंधन करने, अपनी रुचि और जुनून के अनुसार कॅरिअर चुनने के लिए प्रेरित किया।
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उन्होंने कौशल विकास, समय प्रबंधन और सकारात्मक सोच अपनाने पर जोर दिया। जिंदल ने कहा कि सीमित दबाव बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रेरित करता है लेकिन अत्यधिक दबाव कार्यक्षमता को प्रभावित करता है। उन्होंने विद्यार्थियों को माता-पिता के दबाव में विषय अथवा पेशा न चुनने की सलाह दी। मनचाहा कॅरिअर न मिलने पर वर्तमान क्षेत्र में रुचि विकसित कर मेहनत से आगे बढ़ना चाहिए। इस अवसर पर साहिल सुधा सहित कई शिक्षक और विद्यार्थी मौजूद रहे।
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