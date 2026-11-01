Kurukshetra News: सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक लॉ एंड आर्डर ने लिया जायजा

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अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक लॉ एंड आर्डर संजय कुमार, उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा, पुलिस अधीक्षक चंद्रमोहन सहित विभिन्न जिलों से आए हुए एसपी, डीएसपी सहित अन्य अधिकारियों ने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय ऑडिटोरियम हॉल, केयूके इंटरनेशनल गेस्ट हाउस, गुरुकुल कुरुक्षेत्र व भद्रकाली मंदिर के कार्यक्रम स्थलों का निरीक्षण किया और सभी तैयारी पूरी करने के लिए कुछ आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए।आयोजन स्थलों व आसपास पुलिस की नजरपुलिस द्वारा सीसीटीवी की मदद से आयोजन स्थल एरिया लगातार निगरानी की जा रही है। आयोजन स्थलों पर पर्याप्त मात्रा में लगे सीसीटीवी कैमरों से नजर रखी जा रही है। पुलिस अधीक्षक चंद्रमोहन ने बताया कि पूरे आयोजन स्थल एरिया में शरारती तत्वों व आपराधिक गतिविधियों पर नजर रखने के लिए प्रशासन द्वारा सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। आमजन की सुरक्षा के लिए जिला पुलिस व कमांडो दस्ते द्वारा शहर में सर्च अभियान चलाया जाता रहा। आयोजन स्थलों के सभी गेटों पर मेटल डिटेक्टर लगाए गए हैं, इसके साथ ही वर्दी के साथ-साथ सादे कपड़ों में भी पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है।