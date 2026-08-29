Kurukshetra News: पति की हत्यारोपी बिमला को पीजीआई ने वापस एलएनजेपी भेजा

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हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉ. गुंजन उपाध्याय ने पहले बताया था कि बिमला के कमर के तीन मनके दबाव आने की वजह से टूटे हुए हैं, लेकिन उसकी नसें कटने से बच गई। कमर का उपचार पूरा हो चुका है। उसे दवाइयों व बेड रेस्ट की जरूरत है। दर्द पूरी तरह ठीक होने में करीब छह माह का समय भी लग सकता है। पुलिस हिरासत में भेजने से पहले मनोरोग विशेषज्ञ की राय जरूरी बताई गई थी। अस्पताल ने रेफर स्लिप पुलिस को सौंप दी थी, जिसके बाद बिमला को पीजीआई ले जाया गया। अब उसे वापस एलएनजेपी भेज दिया गया है।बिमला की मानसिक स्थिति पर चिकित्सकों के बोर्ड की राय महत्वपूर्ण होगी। इसी आधार पर आगे की चिकित्सकीय प्रक्रिया और पुलिस जांच की दिशा तय होने की उम्मीद है। हालांकि न पुलिस यह बता पा रही है व न ही एलएनजेपी के अधिकारी यह बता पर रहे हैं कि बिमला को पीजीआई के चिकित्सकों ने वापस यहां क्यों भेजा। केयूके थाना प्रभारी सुरेंद्र सिद्धू का कहना है कि यह तो चिकित्सक ही बता सकते हैं। वहीं एलएनजेपी के पीएमओ मेजपाल ने बताया कि बिमला के वापस आने की सूचना है। चिकित्सकों ने उसे दाखिल कर लिया। पीजीआई से वापस भेजने का कारण अभी उनके संज्ञान में नहीं आया है। वह कल सुबह उसकी रिपोर्ट देख कर ही कुछ बता सकते हैं।