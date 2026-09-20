Kurukshetra News: अनाजमंडी में धान की आवक बढ़ी किसानों को अब खरीद का इंतजार
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 20 Sep 2026 02:13 AM IST
Updated Sun, 20 Sep 2026 02:13 AM IST
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इस्माईलाबाद। अनाज मंडी में पीआर किस्म की धान की आवक जोरों पर है। किसान धान की सरकारी खरीद का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। धान कटाई का काम भी धीरे-धीरे रफ्तार पकड़ रहा है, जिससे आने वाले दिनों में धान की आवक ओर बढ़ने की उम्मीद है। मार्केट कमेटी के सचिव अंकुर ठकराल के अनुसार अनाजमंडी में पीआर किस्म के धान की करीब पांच हजार क्विंटल और 1509 किस्म की करीब 20 हजार क्विंटल की आवक हुई है।
1509 किस्म धान के किसानों को इस वर्ष अच्छे भाव मिल रहे हैं। इस वर्ष 1509 किस्म का धान 3800 से 3950 प्रति क्विंटल तक बिक रहा है। किसान कृष्ण कुमार, सौरव शर्मा, रामरत्न, प्रदीप आदि ने बताया कि मौसम साफ रहने के चलते इस वर्ष धान की पीआर किस्म के धान की फसल भी समय पर पककर तैयार हो चुकी है। पके हुए धान को ज्यादा दिन खेत में नहीं रख सकते। उन्हें मजबूरी में धान का कटवाना पड़ रहा है लेकिन मंडी में धान की सरकारी खरीद शुरू न होने से किसानों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। किसानों ने कहा कि सरकार को फसल पकने के हिसाब से खरीद शुरू करनी चाहिए। किसानों ने सरकार से मांग रखी है कि खेतों के निरीक्षण करवा कर और मौसम को देखते हुए 20 सितंबर से धान की खरीद शुरू की जाए ताकि किसानों का अनाज समय पर बिक जाए और किसानों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत न हो।
जल्दबाजी में धान की फसल न कटवाएं किसान : मार्केट कमेटी के सचिव अंकुर ठकराल ने कहा कि प्रशासन की ओर से खरीद को लेकर सभी तैयारी पूरी कर ली है। सरकारी आदेश मिलते ही धान की सरकारी खरीद शुरू कर दी जाएगी।
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1509 किस्म धान के किसानों को इस वर्ष अच्छे भाव मिल रहे हैं। इस वर्ष 1509 किस्म का धान 3800 से 3950 प्रति क्विंटल तक बिक रहा है। किसान कृष्ण कुमार, सौरव शर्मा, रामरत्न, प्रदीप आदि ने बताया कि मौसम साफ रहने के चलते इस वर्ष धान की पीआर किस्म के धान की फसल भी समय पर पककर तैयार हो चुकी है। पके हुए धान को ज्यादा दिन खेत में नहीं रख सकते। उन्हें मजबूरी में धान का कटवाना पड़ रहा है लेकिन मंडी में धान की सरकारी खरीद शुरू न होने से किसानों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। किसानों ने कहा कि सरकार को फसल पकने के हिसाब से खरीद शुरू करनी चाहिए। किसानों ने सरकार से मांग रखी है कि खेतों के निरीक्षण करवा कर और मौसम को देखते हुए 20 सितंबर से धान की खरीद शुरू की जाए ताकि किसानों का अनाज समय पर बिक जाए और किसानों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत न हो।
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जल्दबाजी में धान की फसल न कटवाएं किसान : मार्केट कमेटी के सचिव अंकुर ठकराल ने कहा कि प्रशासन की ओर से खरीद को लेकर सभी तैयारी पूरी कर ली है। सरकारी आदेश मिलते ही धान की सरकारी खरीद शुरू कर दी जाएगी।
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