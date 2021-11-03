Kurukshetra News: दिसंबर में केयू में होगी नॉर्थ जोन और ऑल इंडिया हॉकी प्रतियोगिता

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इस बार ऑल इंडिया हॉकी प्रतियोगिता की मेजबानी भी केयूके को मिली है। इस प्रतियोगिताओं के आयोजन पर स्पोर्ट्स काउंसिल की ओर से करीब 30 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे।इस बार नॉर्थ जोन हॉकी प्रतियोगिता में करीब 45 टीमों के हिस्सा लेंगी। नॉर्थ जोन से चयनित चार टीमें ऑल इंडिया स्तर की प्रतियोगिता में पहुंचेंगी। इसी तरह चार जोन से कुल 16 टीमें नेशनल प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगी। इन प्रतियोगिताओं में प्रत्येक मैच के लिए 2500 रुपये फीस निर्धारित की गई है। बता दें कि केयू ने इसी वर्ष अखिल भारतीय अंतर बॉक्सिंग चैंपियनशिप की मेजबानी की थी जो 2 से 8 मार्च तक आयोजित हुई थी जिसमें करीब दो हजार प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया था, वहीं अखिल भारतीय अंतर महिला कुश्ती चैंपियनशिप में 1200 के करीब खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था। इन दोनों प्रतियोगिताओं ने करीब 300 कोच ने हिस्सा लेकर इसे सफल बनाया था।